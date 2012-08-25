hr-phoenix

Сергей Лунин hr-phoenix

 
51 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка дизайна для ИМ

    Требуется верстальщик для верстки дизайна ИМ. Натяжка на движок не требуется. Макет в psd имеется. Необходимы знания нужд ИМ, чтобы исполнитель имел четкое представление что и как должен сделать. Специалистов, работающих по расценкам студий прошу ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и верстка для интернет магазина

    Требуется создать дизайн и верстку для интернет магазина, тематика текстиль для дома. ТЗ имеется. От исполнителя требуется опыт работы с ИМ, знание их потребностей. Высокие бюджеты просьба не предлагать, художественных подвигов мы не ожидаем. Оплата ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сео-тексты для интернет-магазина (дайвинг)

    Требуется написать около 30 сео-статей в разделы интернет магазина (тематика снаряжение для дайвинга), общим количеством от 30000 до 50000 знаков. Для написания будет дано ТЗ с условиями и ключами, которое необходимо строго соблюдать. Необходим подтвержденный ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайн для нескольких сайтов

    Требуется нарисовать 5-10 дизайнов (включая верстку). Сайты будут с одинаковым набором функционала, то есть нарисовав 1 вариант остальные можно делать по этой же схеме, меняя местами блоки и несколько видоизменяя их. В каждом дизайне будет ...

    Верстка сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • СЕО для ИМ

    $1000

    Имеется новый ИМ по тематике снаряжение и оборудование для дайвинга. Требуется: 1. Провести аудит ИМ с выдачей рекомендаций по устранению недочетов. 2. Составить семантическое ядро для ИМ. 3. Написать или руководить написанием сео текстов для нужных страниц ИМ. Сами ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент менеджер для наполнения товарами ИМ.

    Интернет магазину требуется на постоянную работу контент менеджер для наполнения товарами. Предоставляются прайс листы с ценами и описания товаров. Фото частично имеются, частично нужно искать самостоятельно. На фото накладывать в фотошопе вотермарк. При необходимости легкая ...

    Photoshop
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет карты постоянного покупателя

    $5

    Требования: 1. Карта должна быть сделана в стиле сайта www.posudamoskva.ru. 2. Текст расположить на карте по своему усмотрению. Размер шрифта должен быть читабельным. 3. Необходимо выделить место для номера карты (примерно 10 цифр). 4. Макет нужно сделать многослойным, ...

    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется контент-менеджер для наполнения товарами

    Интернет магазину требуется на постоянную работу контент менеджер для наполнения товарами. Предоставляются прайс листы с ценами и описания товаров. Фото частично имеются, частично нужно искать самостоятельно. На фото накладывается в фотошопе вотермарк. При необходимости корректировка ...

    Photoshop
    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внедрить 1С в интернет-магазин.

    Требуется установить и "допилить" 1С под нужды интернет-магазина. Т.е. что бы вся работа велась в 1С – от приёма заказов и управления курьерами, до взаиморасчётов с поставщиками и учета движения денежных средств. Приветствуются готовые решения. ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад