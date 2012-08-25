hr-phoenix

Требуется верстальщик для верстки дизайна ИМ. Натяжка на движок не требуется. Макет в psd имеется. Необходимы знания нужд ИМ, чтобы исполнитель имел четкое представление что и как должен сделать. Специалистов, работающих по расценкам студий прошу ...
- HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать дизайн и верстку для интернет магазина, тематика текстиль для дома. ТЗ имеется. От исполнителя требуется опыт работы с ИМ, знание их потребностей. Высокие бюджеты просьба не предлагать, художественных подвигов мы не ожидаем. Оплата ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать около 30 сео-статей в разделы интернет магазина (тематика снаряжение для дайвинга), общим количеством от 30000 до 50000 знаков. Для написания будет дано ТЗ с условиями и ключами, которое необходимо строго соблюдать. Необходим подтвержденный ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется нарисовать 5-10 дизайнов (включая верстку). Сайты будут с одинаковым набором функционала, то есть нарисовав 1 вариант остальные можно делать по этой же схеме, меняя местами блоки и несколько видоизменяя их. В каждом дизайне будет ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Имеется новый ИМ по тематике снаряжение и оборудование для дайвинга. Требуется: 1. Провести аудит ИМ с выдачей рекомендаций по устранению недочетов. 2. Составить семантическое ядро для ИМ. 3. Написать или руководить написанием сео текстов для нужных страниц ИМ. Сами ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Интернет магазину требуется на постоянную работу контент менеджер для наполнения товарами. Предоставляются прайс листы с ценами и описания товаров. Фото частично имеются, частично нужно искать самостоятельно. На фото накладывать в фотошопе вотермарк. При необходимости легкая ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Требования: 1. Карта должна быть сделана в стиле сайта www.posudamoskva.ru. 2. Текст расположить на карте по своему усмотрению. Размер шрифта должен быть читабельным. 3. Необходимо выделить место для номера карты (примерно 10 цифр). 4. Макет нужно сделать многослойным, ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт11 лет назад
Интернет магазину требуется на постоянную работу контент менеджер для наполнения товарами. Предоставляются прайс листы с ценами и описания товаров. Фото частично имеются, частично нужно искать самостоятельно. На фото накладывается в фотошопе вотермарк. При необходимости корректировка ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется установить и "допилить" 1С под нужды интернет-магазина. Т.е. что бы вся работа велась в 1С – от приёма заказов и управления курьерами, до взаиморасчётов с поставщиками и учета движения денежных средств. Приветствуются готовые решения. ...Прочее2 заявкиЗакрыт11 лет назад