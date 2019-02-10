Ниша: написание курсовых и дипломных работ (по Беларуси). Что есть сейчас: продажи идут через группу ВК, группа топ - [url=https://vk.com/kursovye_v_minske]https://vk.com/kursovye_v_minske[/url], сайта нет. Как и нет инстаграма (срочно нужно исправить). Цены средние по рынку. Наши авторы, ...