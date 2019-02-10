hr923

Майя Бабенко hr923

 
28 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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  • Провести опрос вк

    $150

    Что нужно делать? 1. даю группы ВК списком 2. даю 5-10 аккаунтов ВК 3. заносите в Ехеl группа-администратор 4. пишите администратору 2 вопроса (актуальна ли группа и какой курс обучения) возможно добавлю 1-2 вопоса 5. заносите ответ в таблицу Что предлагаю? до 5 ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Стильный сайт-квиз с конверсией от 15

    $250

    Сайт-квиз, состоит из одного экрана.  Он должен выглядеть стильно и привлекательно для молодежи. ЦА - студенты из разных городов Беларуси, 75к25 девушки к парням.  Основная информация - цепляющий креативный заголовок и предложение пройти тест и получить какой-нибудь ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен лучший интернет-маркетолог для захвата рынка!

    Ниша: написание курсовых и дипломных работ (по Беларуси). Что есть сейчас: продажи идут через группу ВК, группа топ - [url=https://vk.com/kursovye_v_minske]https://vk.com/kursovye_v_minske[/url], сайта нет. Как и нет инстаграма (срочно нужно исправить). Цены средние по рынку. Наши авторы, ...

    TildaПродвижение сайта в ТОП
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад