Что нужно делать? 1. даю группы ВК списком 2. даю 5-10 аккаунтов ВК 3. заносите в Ехеl группа-администратор 4. пишите администратору 2 вопроса (актуальна ли группа и какой курс обучения) возможно добавлю 1-2 вопоса 5. заносите ответ в таблицу Что предлагаю? до 5 ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $150Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 года назад
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Сайт-квиз, состоит из одного экрана. Он должен выглядеть стильно и привлекательно для молодежи. ЦА - студенты из разных городов Беларуси, 75к25 девушки к парням. Основная информация - цепляющий креативный заголовок и предложение пройти тест и получить какой-нибудь ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
Ниша: написание курсовых и дипломных работ (по Беларуси). Что есть сейчас: продажи идут через группу ВК, группа топ - [url=https://vk.com/kursovye_v_minske]https://vk.com/kursovye_v_minske[/url], сайта нет. Как и нет инстаграма (срочно нужно исправить). Цены средние по рынку. Наши авторы, ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт5 лет назад