hranastasiadate

Dating.com Group Limited

AnastasiaDate является частью международного IT холдинга, специализирующегося в разработке, управлении и продвижении интернет проектов Dating.com Group Limited.

Начиная с 1993 года наши передовые технологии и ноу-хау помогли тысячам людей найти свою любовь, друзей, единомышленников и узнать много нового и интересного о различных странах.

На протяжении уже более 25 лет копания постоянно совершенствуется и развивается: запускаются новые проекты, увеличивается количество и качество уже существующих услуг.

Основываясь на уникальной системе поддержки клиентов, AnastasiaDate уделяет большое внимание тесному сотрудничеству с партнерами по всему миру. Мы гордимся своей командой профессионалов, работающей в США, России, Латинской Америке, Азии и Африке.