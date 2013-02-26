Контет-менеджер,модератор
Опыт работы:
26.02.13-по н.в.(удаленная работа)
Интернет магазины Лейба.com,Wrangler.co.ua
Контент-менеджер
-поиск, редактирование,рерайт информации о товарах
-перевод с английского языка описаний товаров
-размещение товаров на сайте Лейба.com
01.11.12-01.05.13
портал UKR.NET(удаленная работа,неполный день)
Модератор
-проверка новостей на орфографию и содержание ненормативной лексики
-удаление новостей по неподходящим критериям
-сортировка новостей по рубрикам и регионам