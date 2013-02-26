hrechkina

Наталия Гречкина hrechkina

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Контет-менеджер,модератор

Опыт работы:

26.02.13-по н.в.(удаленная работа)

Интернет магазины Лейба.com,Wrangler.co.ua

Контент-менеджер

-поиск, редактирование,рерайт информации о товарах

-перевод с английского языка описаний товаров

-размещение товаров на сайте Лейба.com

01.11.12-01.05.13

портал UKR.NET(удаленная работа,неполный день)

Модератор

-проверка новостей на орфографию и содержание ненормативной лексики

-удаление новостей по неподходящим критериям

-сортировка новостей по рубрикам и регионам