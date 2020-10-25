hreznichenko

Специалист по контекстной рекламе

Погружусь в ваш проект, вникну в суть бизнеса. Проведу базовый аудит сайта. Главный критерий — это ваш результат и моя дальнейшая репутация специалиста.Год работал в агентстве PPC специалистом, сейчас занимаю должность на этой же позиции, но в продуктовой IT компании. Частично еще сопровождаю несколько проектов, помимо основной работы. Занимаюсь контекстной рекламой, веб аналитикой. Берусь за разовые настройки и регулярные сопровождения.- Поисковые кампании;- КМС кампании;- Discovery кампании;- Гугл Шоппинг;- Ютуб кампании;- Кампании для мобильных приложений;- Ремаркетинг;- Настройка целей в тег менеджере и гугл аналитике;- Бесплатно за отзыв аудит.