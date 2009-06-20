Сайты под ключ
Меня зовут Петяева Анна. Образование высшее:
МГУ им. Ломоносова, филологический фак., выпуск 1996 г.
Иностранные языки: англ., нем., итал., html
Опыт работы: преподаватнель нем., англ., переводчик с нем.,
англ. (письм.) - изд-ва Премьера, Радуга, журналист - газета
Uomini&Imprese, журналы "Легкое сердце", "Нервные болезни",
редактор - журналы "Технологии и средства связи", "Системы
безопасности" (компания Гротек), web-дизайнер, контент-редактор - сайт «Православная Осетия».
Сайт в интернете: www.annadesign.msk.ru
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