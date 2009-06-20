Сайты под ключ

Меня зовут Петяева Анна. Образование высшее:

МГУ им. Ломоносова, филологический фак., выпуск 1996 г.

Иностранные языки: англ., нем., итал., html

Опыт работы: преподаватнель нем., англ., переводчик с нем.,

англ. (письм.) - изд-ва Премьера, Радуга, журналист - газета

Uomini&Imprese, журналы "Легкое сердце", "Нервные болезни",

редактор - журналы "Технологии и средства связи", "Системы

безопасности" (компания Гротек), web-дизайнер, контент-редактор - сайт «Православная Осетия».

Сайт в интернете: www.annadesign.msk.ru