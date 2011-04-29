Михаил Христосенко hristosenkohristosenko
39 летРоссия/Кемерово
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Профессиональная разработка веб-сайтов "под ключ". Выгодно. Гарантии.
Профессиональная разработка веб-сайтов "под ключ".
Эффективно решаем поставленную задачу - веб-сайт должен работать, приносить прибыль, экономить время компании, а не просто болтаться в интернете.
При необходимости официальное оформление договора, безнал с предоставлением всех бухгалтерских документов.
Продвижение в поисковых системах – Ваш сайт в первой десятке
Удобная система администрирования web-сайтов
Техническая поддержка
За 4 года работы компании ни одного нарекания от клиентов
Большое количество выполненных проектов
Предоставляем гарантию на весь период существования сайта
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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