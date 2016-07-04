hritsaev

Александр Грицаев hritsaev

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
25 дней назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Копирайтинг на английском языке тема формы для блинов и выпекания
Спасибо за приятное сотрудничество.
Все отлично. Заказ выполнен в оговоренные сроки. Работа отличная.
Ответный отзыв