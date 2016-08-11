hrlaykasmm

SMM-агентство «Лайка» работает на рынке СНГ более 4 лет, входит в рейтинг Тэглайн.

Клиенты: торгово-развлекательные центры в Волгограде, Красноярске, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске, крупные строительные компании,

фитнес-клубы, сеть офтальмологических клиник, розничные сети.

Выполнено 2000+ проектов: комплексных рекламных кампаний.

Про один из кейсов агентства в июле 2012 г. написал журнал Forbes — статья «фрезеровщики в соцсетях».

Специалисты агентства — профессионалы с пятилетним опытом в маркетинге.

Руководители «Лайки» проводят обучение для сотрудников и руководителей компаний-клиентов. Собирают на мастер-классы в разных

городах СНГ (Нижний Новгород, Волгоград, Ростов, Краснодар, Алматы,

Астрахань). Ведут закрытые интенсивы, где с утра до вечера шлифуют

бизнес-модели и стратегии продвижения для бизнеса участников.

Пишут статьи и дают интервью для бизнес-журналов, разрабатывают собственное программное обеспечение для автоматизации

интернет-маркетинга, читают лекции для студентов ВУЗов.

Представители агентства в 6 городах СНГ: Москва, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Алматы.

http://laykasmm.ru/