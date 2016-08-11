hrlaykasmm

SMM-агентство «Лайка» работает на рынке СНГ более 4 лет, входит в рейтинг Тэглайн.
Клиенты: торгово-развлекательные центры в Волгограде, Красноярске, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске, крупные строительные компании,
фитнес-клубы, сеть офтальмологических клиник, розничные сети.
Выполнено 2000+ проектов: комплексных рекламных кампаний.
Про один из кейсов агентства в июле 2012 г. написал журнал Forbes — статья «фрезеровщики в соцсетях».
Специалисты агентства — профессионалы с пятилетним опытом в маркетинге.
Руководители «Лайки» проводят обучение для сотрудников и руководителей компаний-клиентов. Собирают на мастер-классы в разных
городах СНГ (Нижний Новгород, Волгоград, Ростов, Краснодар, Алматы,
Астрахань). Ведут закрытые интенсивы, где с утра до вечера шлифуют
бизнес-модели и стратегии продвижения для бизнеса участников.
Пишут статьи и дают интервью для бизнес-журналов, разрабатывают собственное программное обеспечение для автоматизации
интернет-маркетинга, читают лекции для студентов ВУЗов.
Представители агентства в 6 городах СНГ: Москва, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Алматы.