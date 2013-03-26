Дизайнер
Большой опыт работы по таким направлениям: разработка полиграфии, упаковки (как серийной так и нестандартной), создание POSM, наружной рекламы, сувенирной продукции.
Подробное резюме и примеры работ:
http://issuu.com/dushenko_cv/docs/victor_dushenko_portfolio?mode=window&pageNumber=1
Наружная реклама
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от $10
от 1 дня
#1019
Верстка полиграфии
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от $10
от 1 дня
#1127
Фирменный стиль
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от $50
от 3 дней
#1313
Дизайн продукции
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от $50
от 2 дней
#1886
Логотипы и Знаки
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от $50
от 2 дней
#4710