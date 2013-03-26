Дизайнер

Большой опыт работы по таким направлениям: разработка полиграфии, упаковки (как серийной так и нестандартной), создание POSM, наружной рекламы, сувенирной продукции.

Подробное резюме и примеры работ:

http://issuu.com/dushenko_cv/docs/victor_dushenko_portfolio?mode=window&pageNumber=1