Закончил Курский государственный университет по специальности "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. с красным дипломом в 2011 году. С 3-го курса работал системным администратором в компании "Ингосстрах" и web-программистом в научном центре при университете. В настоящее время продолжаю обучение в Чешской республике по специальности "Менеджмент и экономика фирмы".

Опыт копирайтинга:

1. Умение работать с Яндекс Wordstat, а также с более профессиональным инструментом KeyCollector.

2. Создал свой курс по обучению копирайтингу и обучил 3-х человек.

3. Увлекаясь тайм-менеджментом, создал сайт http://yourtm.ru/ . Все тексты на сайте написаны мной лично. Сайт служил тренировочной площадкой, на которой пробовал выводить некоторые посты в топы и пробовал работать с ключевиками.

Являюсь участником закрытого сайта-блога Dirty.ru (посмотреть на мои посты можно и аккаунт можно тут: http://dirty.ru/user/hromovnik).