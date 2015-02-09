Команда профессионалов оказывает услуги в области управления

персоналом и кадрового консалтинга

для физических и юридических лиц.

В текущей непростойэкономической ситуации многие компании

вынуждены отказаться от штатного

сотрудника в области управления

персоналом. Но иногда в работе возникают

моменты, когда без помощи профессионалов

не обойтись. Мы готовы помочь вам и

предлагаем варианты взаимовыгодного

сотрудничества.

Наши услуги: 1.Подбор персонала. - закрытие сложных иредких вакансий в различных сферах

(строительство, IT, продажи, финансы и

банки, производство, подбор специалистов

одного профиля до 5-6 человек);

- разработка профилядолжностей;- использованиестандартных и нестандартных источников

при поиске и отборе кандидатов. 2. Кадровоеделопроизводство: - ведение КДП на постояннойи временной основе, в т.ч. удаленные

консультации;- проведение кадровогоаудита и восстановление кадрового

учета;- подготовка к плановыми внеплановым проверкам ГИТ и пр.

государственных органов по вопросам

трудовых отношений 3. Обучение персонала: - разработка тренингови обучающих материалов для работников

компаний;- проведение вебинарови обучающих мастер-классов;- написание профессиональныхкейсов;- подготовка материаловдля проведения оценки и аттестации

персонала.

Для физических лиц:- рекомендации понаписанию качественного резюме и выбора

источников его размещения;- помощь в поиске работы;- консультирование повопросам правовых взаимоотношений с

работодателем;- консультированиемолодых специалистов по вопросам

рекрутмента и КДП.

Почему с нами стоитсотрудничать?У нас в команде работают профессиональные HR –консультанты и, благодаря их опыту и

полной профессиональной отдаче, Вы,

затрачивая минимум сил и времени,

получаете:- качественные HRуслуги в комплексе (рекрутмент, КДП,

обучение);- отчет о состояниипроекта на любой момент времени;- удобный сервис.Наши принципы работы:- Индивидуальныйподход - каждый наш клиент заслуживает

внимания.- Высокое качествоработы и предоставление гарантий.Мы представляем Вам на рассмотрение

только лучших кандидатов и аргументируем

свой выбор. Мы гарантируем поток

кандидатов. В случае увольнения кандидата

в период испытательного срока, мы

бесплатно найдем Вам нового.

- Гибкая ценоваяполитика – мы готовы обсуждать ценовыеусловия с каждым клиентом.- Оперативные срокивыполнения работ. Все знают, время -деньги. Мы экономим его для Вас.- Никогда неостанавливаемся на достигнутом. Мыпостоянно следим за изменениями на

рынке труда и в Трудовом законодательстве.

Активно участвуем в вебинарах и

конференциях, следим за новыми

направлениями и веяниями в HRсфере. Постоянно учимся сами и готовы

научить Вас.

Мы нацелены надолгосрочное и надежное партнерство с

каждым клиентом!C уважением,

ПрофессиональнаяКоманда Рекрутеров "PKR"

[email protected]

Тел.для связи:

+7(985)887-60-93 Ольга

+7(985)193-38-78 Екатерина‏