Команда профессионалов оказывает услуги в области управления
персоналом и кадрового консалтинга
для физических и юридических лиц.
В текущей непростойэкономической ситуации многие компании
вынуждены отказаться от штатного
сотрудника в области управления
персоналом. Но иногда в работе возникают
моменты, когда без помощи профессионалов
не обойтись. Мы готовы помочь вам и
предлагаем варианты взаимовыгодного
сотрудничества.
Наши услуги:1.Подбор персонала. - закрытие сложных иредких вакансий в различных сферах
(строительство, IT, продажи, финансы и
банки, производство, подбор специалистов
одного профиля до 5-6 человек);
- разработка профилядолжностей;- использованиестандартных и нестандартных источников
при поиске и отборе кандидатов.2. Кадровоеделопроизводство:- ведение КДП на постояннойи временной основе, в т.ч. удаленные
консультации;- проведение кадровогоаудита и восстановление кадрового
учета;- подготовка к плановыми внеплановым проверкам ГИТ и пр.
государственных органов по вопросам
трудовых отношений3. Обучение персонала:- разработка тренингови обучающих материалов для работников
компаний;- проведение вебинарови обучающих мастер-классов;- написание профессиональныхкейсов;- подготовка материаловдля проведения оценки и аттестации
персонала.
Для физических лиц:- рекомендации понаписанию качественного резюме и выбора
источников его размещения;- помощь в поиске работы;- консультирование повопросам правовых взаимоотношений с
работодателем;- консультированиемолодых специалистов по вопросам
рекрутмента и КДП.
Почему с нами стоитсотрудничать?У нас в команде работают профессиональные HR –консультанты и, благодаря их опыту и
полной профессиональной отдаче, Вы,
затрачивая минимум сил и времени,
получаете:- качественные HRуслуги в комплексе (рекрутмент, КДП,
обучение);- отчет о состояниипроекта на любой момент времени;- удобный сервис.Наши принципы работы:- Индивидуальныйподход - каждый наш клиент заслуживает
внимания.- Высокое качествоработы и предоставление гарантий.Мы представляем Вам на рассмотрение
только лучших кандидатов и аргументируем
свой выбор. Мы гарантируем поток
кандидатов. В случае увольнения кандидата
в период испытательного срока, мы
бесплатно найдем Вам нового.
- Гибкая ценоваяполитика – мы готовы обсуждать ценовыеусловия с каждым клиентом.- Оперативные срокивыполнения работ. Все знают, время -деньги. Мы экономим его для Вас.- Никогда неостанавливаемся на достигнутом. Мыпостоянно следим за изменениями на
рынке труда и в Трудовом законодательстве.
Активно участвуем в вебинарах и
конференциях, следим за новыми
направлениями и веяниями в HRсфере. Постоянно учимся сами и готовы
научить Вас.
Мы нацелены надолгосрочное и надежное партнерство с
каждым клиентом!C уважением,
ПрофессиональнаяКоманда Рекрутеров "PKR"
Тел.для связи:
+7(985)887-60-93 Ольга
+7(985)193-38-78 Екатерина