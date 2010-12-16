hrsokolow

Сергей hrsokolow

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Отредактировать векторный файл

    Приветствую всех, кто откликнулся на мою заявку. Итак, уважаемые фрилансеры, имеющие опыт работы с векторной графикой. Не так давно один из дизайнеров разработал для меня монограмму, которую я в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка семейной монограммы

    $20

    Всем привет. Через 11 дней состоится свадьба у моего любимого брата. Точнее вторая её часть - торжественная. Официальная уже позади. Мы с женой решили подарить небольшое дополнение к первому крупному подарку - ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дикторская начитка стихотворения

    Добрый день. Мы с женой хотим подарить своим близким на свадьбу медиа-открытку. На фоне видеоряда из фотографий молодых будут наплывать различные слова, а за кадром будет две звуковых дорожки: одна с музыкой, другая - со ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать ТЗ и написать статьи

    Есть сайт - olimoli.ru Это интернет-магазин, в рамках которого могут быть изготовлены корпоративные подарочные наборы - главным образом со специями для глинтвейна собственного производства.  Мы только и делаем, что принимаем заказы, собираем и ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Все ПВЗ на одной Яндекс.карте (html)

    $100

    Интересует возможность выполнения следующей работы: Есть в природе службы почтоматов (железный ящик с ячейкой для самовывоза). Их много. Например, qiwi post и logibox. Также есть точки самовывоза сети фотосалонов "мультифото". ...

    HTML
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Замена букета на свадебных фотографиях

    $250

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Мне нужен человек, который считает, что действительно умеет работать с фотографиями. Речь идёт о свадебных фотографиях, в кадр которых попался неправильный свадебный букет. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Замена букета на свадебных фото

    $315

    Уважаемый фрилансер, обращаюсь к Вам с очень важной просьбой. Однажды в 2007 году заказал я на свадьбу для своей невесты букет по интернету... Деньги списали, а в день доставки вдруг перестали выходить на связь. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

mastiks
55 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Отредактировать векторный файл
Хороший заказчик, интересная работа!
Замечательный исполнитель. Всё делает быстро, качественно и без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
mr-eart
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Разработка семейной монограммы
Отличный Заказчик. Обладает отличным чувством вкуса, сразу четко и максимально подробно сформулировал задачу и предоставил качественные примеры работ, на которые ориентироваться. Оперативно выходил на связь всякий раз, когда требовалось принять совместное решение. Очень рекомендую, сам с удовольствием бы поработал в дальнейшем с данным заказчиком.
Исполнитель подошёл к заданию с душой, и проявил свою креативность при разработке монограммы. Дизайнер создал её с нуля, не применяя каких-либо шаблонных шрифтов. Одним словом, молодец. До конца правда дожать работу не смогли, но тут вмешались третьи обстоятельства, о которых я был предупреждён. В результате я получил то, что хотел за адекватные деньги. Ещё раз спасибо.
Ответный отзыв
Roman_Vidma
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
$30
10 баллов
8 лет назад
Дикторская начитка стихотворения
Хороший заказчик! Человек высоких моральных качеств!
Ребята работают быстро, качественно. Молодцы.
Ответный отзыв
Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Срочно требуется разработать логотип
Спасибо! Все четко и в срок!
Очень недурно. Быстро и качественно. Молодец
Ответный отзыв