Приветствую всех, кто откликнулся на мою заявку. Итак, уважаемые фрилансеры, имеющие опыт работы с векторной графикой. Не так давно один из дизайнеров разработал для меня монограмму, которую я в ...
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Всем привет. Через 11 дней состоится свадьба у моего любимого брата. Точнее вторая её часть - торжественная. Официальная уже позади. Мы с женой решили подарить небольшое дополнение к первому крупному подарку - ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Мы с женой хотим подарить своим близким на свадьбу медиа-открытку. На фоне видеоряда из фотографий молодых будут наплывать различные слова, а за кадром будет две звуковых дорожки: одна с музыкой, другая - со ...Озвучивание1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайт - olimoli.ru Это интернет-магазин, в рамках которого могут быть изготовлены корпоративные подарочные наборы - главным образом со специями для глинтвейна собственного производства. Мы только и делаем, что принимаем заказы, собираем и ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Интересует возможность выполнения следующей работы: Есть в природе службы почтоматов (железный ящик с ячейкой для самовывоза). Их много. Например, qiwi post и logibox. Также есть точки самовывоза сети фотосалонов "мультифото". ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Всем привет! Срочно требуется разработать логотип для фирмы, 1 ДЕНЬ Название фирмы ООО "НТЛ". Сайт будет НТЛ.РФ (можно использовать в кач. идеи для логотипа). Должны ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Мне нужен человек, который считает, что действительно умеет работать с фотографиями. Речь идёт о свадебных фотографиях, в кадр которых попался неправильный свадебный букет. ...Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $315
Уважаемый фрилансер, обращаюсь к Вам с очень важной просьбой. Однажды в 2007 году заказал я на свадьбу для своей невесты букет по интернету... Деньги списали, а в день доставки вдруг перестали выходить на связь. ...Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт14 лет назад