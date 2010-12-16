Исполнитель подошёл к заданию с душой, и проявил свою креативность при разработке монограммы. Дизайнер создал её с нуля, не применяя каких-либо шаблонных шрифтов. Одним словом, молодец. До конца правда дожать работу не смогли, но тут вмешались третьи обстоятельства, о которых я был предупреждён. В результате я получил то, что хотел за адекватные деньги. Ещё раз спасибо.