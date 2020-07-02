КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ЛЮБОГО УРОВНЯ

Добрый день!

Помогу руководителям создать профессиональную команду для эффективного бизнеса.

Выполню профессиональный поиск и подбор персонала по вашим требованиям и критериям.

Обладаю ресурсами и возможностями закрывать самый широкий спектр вакантных позиций в различных профессиональных сферах деятельности.

При отборе использую только валидные и надежные инструменты:

Ипсативный опросник DiSC Classic 2.0, либо 16-факторный личностный опросник Кеттелла. С помощью психометрических тестов раскрываю расположенность кандидата к работе, помогаю поставить нужных людей на правильное место.

Тесты когнитивных способностей SHL линейные и адаптивные.

Используя SHL тесты анализирую умения кандидата обрабатывать числовую и текстовую (вербальную) информацию, проверяю логические навыки. Получив отчет о тестировании кандидата вы определите способность кандидата выполнять работу.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА:

Физическое лицо, есть ИП.

КЛИЕНТЫ:

ООО "Канстрой Групп", ЗАО "КьюТек", ЗАО "ССУ110" Банк "Открытие", ООО "Энерготехмонтаж", Страховая группа "Согласие", ряд "дочек" ОАО "РЖД", "Медси", "Матрикс телеком", ООО "Актион медиа", "Иль патио", ЧОП "Беркут", "Европейский медицинский центр" и др.

ОПЫТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ:

Подбор персонала более 10 лет

Оценка персонала более 10 лет

ОПЫТ РАБОТЫ В СЕКТОРАХ:

Финансовые учреждения 5 лет

Продажи/закупки более 10 лет

Маркетинг, реклама, PR 5 лет

Недвижимость/эксплуатация/ЖКХ более 10 лет

Телекоммуникации,связь 5 лет

Информационные технологии 5 лет

Промышленность/Производство более 10 лет

Юриспруденция более 10 лет

Складское хозяйство/логистика/ВЭД более 10 лет

Гостинично-ресторанный бизнес более 10 лет

Проектирование/строительство более 10 лет

Фармацевтика/медицина более 10 лет

Безопасность 5 лет

Страхование более 10 лет

Средства массовой информации более 10 лет

ОБРАЗОВАНИЕ:

МГГУ им. М.А. Шолохова – специализация "Психологическое консультирование"

МГМСУ им. А.И. Евдокимова – лечебный факультет.

Специализированные трениниги в области HR.