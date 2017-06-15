hrubar

Юрий Грубар hrubar

 
30 летУкраина/Львов
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание сайт под ключ

Ми пропонуємо

  • Розробка веб сайтів будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожного замовлення. Наші розробники потішать Вас інноваційними рішеннями та креативністю.
  • Дизайн сайтів! Розробка макетів сайтів, редизайн вже існуючого сайту. Розробка логотипу і фірмового поєднання кольорів. Інтеграція фірмового стилю на сайт клієнта.
  • Створення інтернет магазинів

    Нова методика, призначена для ефективної комерційної діяльності та стабільного отримання прибутку

  • Обслуговування та підтримка сайтів

    Щоб забезпечити веб-сайту стабільну і безпечну роботу, після розробки необхідна його підтримка

  • SEO - оптимізація 

    Оптимізація сайтів під пошукові системи та вирішення конкретних завдань наших клієнтів