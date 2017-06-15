Создание сайт под ключ
Ми пропонуємо
- Розробка веб сайтів будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожного замовлення. Наші розробники потішать Вас інноваційними рішеннями та креативністю.
- Дизайн сайтів! Розробка макетів сайтів, редизайн вже існуючого сайту. Розробка логотипу і фірмового поєднання кольорів. Інтеграція фірмового стилю на сайт клієнта.
- Створення інтернет магазинів
Нова методика, призначена для ефективної комерційної діяльності та стабільного отримання прибутку
- Обслуговування та підтримка сайтів
Щоб забезпечити веб-сайту стабільну і безпечну роботу, після розробки необхідна його підтримка
- SEO - оптимізація
Оптимізація сайтів під пошукові системи та вирішення конкретних завдань наших клієнтів