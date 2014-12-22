hrustikovi4

Гарантирую, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным.

Здравствуйте. Предлагаю услуги рерайтинга и копирайтинга. Мой контент значительно продвинет в Ваши сайты в поисковой выдаче и привлечет новых посетителей

Сделаю красивые, грамотные, структурированные тексты для людей. Профессионально занимаюсь созданием контента для сайтов более 3-х лет. Обладаю соответствующим опытом:

• знаю основы SEO;

• правильно вставляю ключевые слова;

• четко выполняю ТЗ;

• пишу интересно;

• работаю быстро и качественно;

• делаю грамотные статьи.

Гарантирую, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным. Хотелось бы уточнить все детали и подробности.

С уважением, Евгений.