Верстка сайтов | HTML5, CSS3, JS, jQuery
Навыки:
- Фиксированная/Резиновая верстка
- Адаптивная верстка
- Отзывчивая верстка
- Верстка из PSD-макета
- Семантическая верстка
- Кроссбраузерность
- Использование спрайтов
- Подключение нестандартных шрифтов и иконок(Google Fonts, Font Awesome, etc.)
- HTML5
- CSS3
- JS, jQuery
- Bootstrap 3,4
- SASS/SCSS
- git
- Adobe Photoshop
- Соблюдение сроков
- Качество
- Вежливость, доброжелательность
- Карта Приватбанка
- QIWI
- WebMoney(WMZ)
- Payeer
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @hrynkodev, https://t.me/hrynkodev
- Skype: пишите на почту или в телеграм