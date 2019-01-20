hrynkodev

Данил hrynkodev

 
23 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка сайтов | HTML5, CSS3, JS, jQuery

Навыки:

  • Фиксированная/Резиновая верстка
  • Адаптивная верстка
  • Отзывчивая верстка
  • Верстка из PSD-макета
  • Семантическая верстка
  • Кроссбраузерность
  • Использование спрайтов
  • Подключение нестандартных шрифтов и иконок(Google Fonts, Font Awesome, etc.)
Изученные технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • JS, jQuery
  • Bootstrap 3,4
  • SASS/SCSS
  • git
  • Adobe Photoshop
Принципы:

  • Соблюдение сроков
  • Качество
  • Вежливость, доброжелательность
Оплата:

  • Карта Приватбанка
  • QIWI
  • WebMoney(WMZ)
  • Payeer
Контакты:

JavascriptВерстка сайтаHTMLBootstrapjQuerySCSSSASSPhotoshopВерстка из PSDGit