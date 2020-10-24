Специалист по контекстной рекламе РСЯ
Здравствуйте!
Меня зовут Сергей. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг специалиста винтернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса, усиленно изучил самые современные
технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить ваминтернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.
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