Специалист по контекстной рекламе РСЯ

Здравствуйте!

Меня зовут Сергей. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг специалиста винтернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса, усиленно изучил самые современные

технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить ваминтернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.