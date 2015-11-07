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Влас Дмитренко hsnz

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Специалист по контекстной рекламе

Профессиональное ведение Яндекс.Директ и Google Adwords. Опыт ежедневной работы — 4 года. Приток клиентов — гарантирован! 

Ведение Яндекс.Директ — бесплатно (условие обсуждаемы). Однако, если кампания достаточно большая и работы предстоит много, то ведение может быть платным. Сумма оплаты — обсуждается. В иных случаях, ведение — 10% от месячного бюджета. Возможна работа по договору.

Ведение Google Adwords — 10% от платежей.

Ведение включает — работа со словами, аналитика, доработка объявлений и т.д.

Высокий CTR от 5% 

высокие конверсии;

полная аналитика (Яндекс.Метрика, Google.Analytics , цели, электронная торговля и т.д.);

низкие цены кликов;

Бесплатный аудит сайта (рекомендации по увеличению конверсии);

При необходимости — настроим коллтрекинг (отслеживание звонков по ключевым словам);

постоянная онлайн поддержка, возможно общение по телефону, встреча в Киеве.

Виды оплаты — Безнал., нал., WMR, карты Приват Банка.

Составление кампании — в среднем 300-2500грн. по срокам — 1–10 дней.