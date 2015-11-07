Специалист по контекстной рекламе
Профессиональное ведение Яндекс.Директ и Google Adwords. Опыт ежедневной работы — 4 года. Приток клиентов — гарантирован!
Ведение Яндекс.Директ — бесплатно (условие обсуждаемы). Однако, если кампания достаточно большая и работы предстоит много, то ведение может быть платным. Сумма оплаты — обсуждается. В иных случаях, ведение — 10% от месячного бюджета. Возможна работа по договору.Ведение включает — работа со словами, аналитика, доработка объявлений и т.д.
Ведение Google Adwords — 10% от платежей.
Высокий CTR от 5%
высокие конверсии;
полная аналитика (Яндекс.Метрика, Google.Analytics , цели, электронная торговля и т.д.);
низкие цены кликов;
Бесплатный аудит сайта (рекомендации по увеличению конверсии);
При необходимости — настроим коллтрекинг (отслеживание звонков по ключевым словам);
постоянная онлайн поддержка, возможно общение по телефону, встреча в Киеве.
Виды оплаты — Безнал., нал., WMR, карты Приват Банка.
Составление кампании — в среднем 300-2500грн. по срокам — 1–10 дней.