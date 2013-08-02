htcenter

Геннадий htcenter

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
Спасибо за работу и терпение. Результатом доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв