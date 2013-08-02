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Геннадий
htcenter
htcenter
48 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Дизайн сайта
$500
Разработать дизайн сайта IT компании
Дизайн сайтов
1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Роберта
Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
95 отзывов
$250
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
Спасибо за работу и терпение. Результатом доволен. Рекомендую.
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Отзывы фрилансеров
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