Вам нужна Html верстка сайтов?

Здравствуйте, рад Вас видеть на свой странице. Вам нужна Html верстка сайтов? Большой опыт работы в данном направлении гарантирует грамотный, профессиональный подход к делу!

В работе я использую передовые технологии верстки. Это гарантирует, что со временем Ваш сайт будет так же хорошо работать в новых браузерах.

Верстку легко можно будет интегрировать с любой из систем управления

контентом (CMS).

Мои заказчики всегда остаются довольны результатом, так как в работе я уделяю особое внимание качеству верстки! После сдачи проекта я всегда

остаюсь на связи с заказчиком и готов ему помочь с доработкой сайта,

добавлением нового функционала, проконсультировать по любым вопросам.

От качества верстки напрямую зависит внешний вид и восприятие посетителями вашего сайта, поэтому это не та часть, на которой стоит

экономить.

Почему выбирают меня?1- Наилучшее качество верстки!

2- С постоянными клиентами работаю без предоплаты!

3- Блочная верстка.

4- Кроссбраузерная верстка.

5- Семантическая верстка.

6- Валидный код.

7- SEO оптимизация кода.

8- Быстрая загрузка страницы.

9- Оперативная работа.

10- Большой опыт работы.

11- Бесплатная консультация по верстке!

Так же являюсь сертифицированным специалистом компании 1С-Битрикс

прошедшим курсы по работе с системой управления на уровне

администрирования, контент-менеджмента и интеграции.

Предлагаю комплексную разработку сайта на Битрикс.

Владею в совершенстве HTML, CSS, PHP, Mysql, Flash, библиотекой jQuery.

Выполню сложные запросы к MySql базе данных.