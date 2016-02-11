Здравствуйте, рад Вас видеть на свой странице. Вам нужна Html верстка сайтов? Большой опыт работы в данном направлении гарантирует грамотный, профессиональный подход к делу!
В работе я использую передовые технологии верстки. Это гарантирует, что со временем Ваш сайт будет так же хорошо работать в новых браузерах.
Верстку легко можно будет интегрировать с любой из систем управления
контентом (CMS).
Мои заказчики всегда остаются довольны результатом, так как в работе я уделяю особое внимание качеству верстки! После сдачи проекта я всегда
остаюсь на связи с заказчиком и готов ему помочь с доработкой сайта,
добавлением нового функционала, проконсультировать по любым вопросам.
От качества верстки напрямую зависит внешний вид и восприятие посетителями вашего сайта, поэтому это не та часть, на которой стоит
экономить.
Почему выбирают меня?1- Наилучшее качество верстки!
2- С постоянными клиентами работаю без предоплаты!
3- Блочная верстка.
4- Кроссбраузерная верстка.
5- Семантическая верстка.
6- Валидный код.
7- SEO оптимизация кода.
8- Быстрая загрузка страницы.
9- Оперативная работа.
10- Большой опыт работы.
11- Бесплатная консультация по верстке!
Так же являюсь сертифицированным специалистом компании 1С-Битрикс
прошедшим курсы по работе с системой управления на уровне
администрирования, контент-менеджмента и интеграции.
Предлагаю комплексную разработку сайта на Битрикс.
Владею в совершенстве HTML, CSS, PHP, Mysql, Flash, библиотекой jQuery.
Выполню сложные запросы к MySql базе данных.
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