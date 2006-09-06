Более 6 лет опыта работы системным администратором, из них 4 - исключительно *nix системы.
Linux, FreeBSD, Solaris.
Плотно работал с хостинговыми компаниями и операторами связи. Хорошо знаком с такими тематиками как:
- IP телефония: h323 и sip знаю очень хорошо(до уровня попакетного разбора сессии). Работал с mera mvts, mera sip-hit, asterisk, communigate, aquagk, openh323 gk... Оборудование от cisco, nsgate, audiocodes, alvarion...
- Маршрутизация: ospf,bgp,rip... как программно из *nix - zebra, так и на цисках, wanflex маршрутизаторах.
- Безопасность: установка/настройка/аудит/оптимизация систем, в том числе публично доступных.
- Прикладные вопросы как учет трафика, качество услуг.
- Мониторинг сетей.
Под Linux настраивал почти все что угодно: lamp, mta(почти все), squid, oracle, mera mvts, cpanel/whm и т.д.
Под FreeBSD чуть хуже, Solaris только под родным sun железом.
Программирование:
c/c++, perl, php, bash, awk, sed. Есть законченные коммерческие проекты на C++ и perl. Последнее время занимаюсь исключительно модификацией чужого кода и мелким скриптингом.
Владение языком:
Английский: fluent english. Могу заниматься переводом.
Немецкий: школьные знания
Испанский: сейчас изучаю.