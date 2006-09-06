Более 6 лет опыта работы системным администратором, из них 4 - исключительно *nix системы.

Linux, FreeBSD, Solaris.

Плотно работал с хостинговыми компаниями и операторами связи. Хорошо знаком с такими тематиками как:

- IP телефония: h323 и sip знаю очень хорошо(до уровня попакетного разбора сессии). Работал с mera mvts, mera sip-hit, asterisk, communigate, aquagk, openh323 gk... Оборудование от cisco, nsgate, audiocodes, alvarion...

- Маршрутизация: ospf,bgp,rip... как программно из *nix - zebra, так и на цисках, wanflex маршрутизаторах.

- Безопасность: установка/настройка/аудит/оптимизация систем, в том числе публично доступных.

- Прикладные вопросы как учет трафика, качество услуг.

- Мониторинг сетей.

Под Linux настраивал почти все что угодно: lamp, mta(почти все), squid, oracle, mera mvts, cpanel/whm и т.д.

Под FreeBSD чуть хуже, Solaris только под родным sun железом.

Программирование:

c/c++, perl, php, bash, awk, sed. Есть законченные коммерческие проекты на C++ и perl. Последнее время занимаюсь исключительно модификацией чужого кода и мелким скриптингом.

Владение языком:

Английский: fluent english. Могу заниматься переводом.

Немецкий: школьные знания

Испанский: сейчас изучаю.