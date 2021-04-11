hudokonenkoandre

Креативность и качество

Я, Худоконенко Андрей, профессиональный ретушер фотографий и редактирования изображений. Работаю ретушером с января 2020 года. Владею следующими графическими программами :Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, Blender(3D моделирование). Специализируюсь на предметной, портретной ретуши, а так же ретуши ювелирных изделий. Создание коллажей, также является одним из направлений моей специализации. С помощью моих услуг постобработки цифровых изображений и редактирования цифровых фотографий, вы можете получить желаемый результат. Мое портфолио содержит примеры работ в ретуши и редактировании. Считаю, что мои сильные стороны - креативность, пунктуальность и качество. Моей целью №1 всегда будет соответствовать потребностям заказчика и срокам выполнения работ. Работая над новым проектом, для меня важно обсуждать детали работы с клиентом, чтобы иметь четкое представление о его потребностях и видении конечного результата. У меня есть опыт ретуши фотографий HIGH-END. Имею опыт работы с зарубежными компаниями. Работы выполняются на iMac(Retina 4k, 21,5”), 3,2 GHz 6‑ядерный процессор Intel Core i7. Это позволяет не упускать мельчайшие детали изображений. Ссылка на мое портфолио: https://www.behance.net/andriikhudoko1