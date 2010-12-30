Сайт http://tenpler.ru/ нужно продвинуть сайт / увеличить посещаемость
Поисковые системы (SEO)6 заявок
Закрыт
14 лет назад
Сайт http://tenpler.ru/ нужно продвинуть сайт / увеличить посещаемость
Нужен журналист на постоянной основе, для написание статей на различные темы для модного журнала. оплата 1 раз в неделю по понедельникам. темы: Здоровья, Психология, Модные тренды, Путешествия.
Нужно создать обложку для журнала. формат А4 фотография есть. нужно добавить название, рубрики. сделать стандартную обложку.
Нужен фотограф, чтоб сфоткать меня. Фото для плаката и для аватарки вконтакте. Место Ваше или Ваш вариант. всего 30 минут.
Нужно создать баннер для проекта в трех размерах 600*90,468*60, 728*90
Нужно сделать лысину место волос на фотографии.