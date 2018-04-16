Компанія-замовник шукає розробніків програмного забезпечення, які мають досвід роботи із реалізацією серверного програмного забезпечення, яке здатне обслуговувати середню по розмірам аудиторію (від кількох тисяч до кількох десятків тисяч осіб) та надавати інформаційні послуги через це ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Створити програму, яка за допомогою сплайн інтерполяції розраховує значення функції у заданому наборі точок або на інтервалі, який задано користувачем.Лабораторные работы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен креативный администратор каналов. Посты должны быть интересными и красиво оформленные, через телеграф. Тематики каналов: - Женская; - Мужская; - Детская; - Городской канал. Приветствуется опыт работы.Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Смоделировать механическую систему, описанную в изображении. C++ или Matlab значения не имеет. Пишите сюда или на почту: [email protected]Системное программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать десктопное или веб приложение, которое должно делать следующее: 1. Проверять номера на наличие телеграм 2. Парсер контаков из групп 3. Рассылка сообщений в телеграмм Приложение ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад