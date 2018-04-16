hughpanda

Владислав hughpanda

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Розробник на node js

    Компанія-замовник шукає розробніків програмного забезпечення, які мають досвід роботи із реалізацією серверного програмного забезпечення, яке здатне обслуговувати середню по розмірам аудиторію (від кількох тисяч до кількох десятків тисяч осіб) та надавати інформаційні послуги через це ...

    JavaScriptNode.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Решить лр по C++

    Створити програму, яка за допомогою сплайн інтерполяції розраховує значення функції у заданому наборі точок або на інтервалі, який задано користувачем.

    Лабораторные работы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен креативный администратор каналов телеграм

    Нужен креативный администратор каналов. Посты должны быть интересными и красиво оформленные, через телеграф.  Тематики каналов: - Женская; - Мужская; - Детская; - Городской канал. Приветствуется опыт работы.

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приложение для Telegram

    Нужно написать десктопное или веб приложение, которое должно делать следующее:  1. Проверять номера на наличие телеграм  2. Парсер контаков из групп  3. Рассылка сообщений в телеграмм  Приложение ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад