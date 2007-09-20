Делаю монтаж видео в After Effects

Сделаю вам монтаж видео в After Effects. Беру маленькую сумму за свои работы. Могу смонтировать вам Youtube Shorts, TikTok, Reels.

Был бы рад сделать вам мувик по игре, имею в этом небольшой опыт.

Файлы должны быть в любом удобном для вас облаке Google Drive, Я. Диск, Mail. ru и т. д. С видеохостингами не работаю из-за потери качества при сжатии. Если нужно что-то скачать с YouTube и редактировать обсуждается индивидуально. От вас требуется понимание, что хотите увидеть в конечном итоге. Спасибо за то что выбрали меня!