Humana

Компания Humana занимается производством детского питания уже более 60 лет. Разнообразие нашего ассортимента поразит ваше воображение. У нас можно подобрать питание для с учетом индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка. Среди нашего ассортимента — гипоаллергенное питание, детское лечебное питание, соевое питание, а также огромный выбор каш и смесей для детей разного возраста от новорожденных и старше. Здоровое детское питание — это то, чему отдают предпочтение мамы во всем мире. Питанию Humana отдают предпочтение родители из 50 стран мира.