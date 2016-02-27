Режиссёр | сценарист | монтажер

Шоурил

https://youtu.be/dhx2xbVBPCw

Образование

2009-2014

Всероссийский государственный университет кинематографии им. Герасимова

режиссёрская мастерская Владимира Меньшова и Владимира Тумаева

(высшее образование)

2006-2008

Литературный институт им. Горького

мастерская прозы Сергея Есина

(неоконченное высшее)

Фильмография

2016 - к/м “Колыбель”

www.youtube.com/watch?v=5Vl4DKV5GNM

2013 - к/м “Секунда свободного падения”

www.youtube.com/watch?v=TUn-jQ8-Q-Y

2011 - к/м “Offline”

(10 наград на российских кинофестивалях)

www.youtube.com/watch?v=QaVhUvMK5Cc

Примеры рекламных проектов

Вирусный ролик для "HubertBurdaMedia"

www.youtube.com/watch?v=zcm_PnDhir42

Рекламный ролик для РГУ нефти и газа

www.youtube.com/watch?v=uEmi_oNfXG8

На всех серьезных проектах занимаюсь разработкой концепции с нуля, участвую в написании литературного сценария, создаю режиссёрский сценарий, фотораскадровку, провожу подготовку к съемкам, режиссирую, монтирую, полностью контролирую постпродакшн и финальный рендер проекта.