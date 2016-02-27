Шоурил
Образование
2009-2014
Всероссийский государственный университет кинематографии им. Герасимова
режиссёрская мастерская Владимира Меньшова и Владимира Тумаева
(высшее образование)
2006-2008
Литературный институт им. Горького
мастерская прозы Сергея Есина
(неоконченное высшее)
Фильмография
2016 - к/м “Колыбель”
www.youtube.com/watch?v=5Vl4DKV5GNM
2013 - к/м “Секунда свободного падения”
www.youtube.com/watch?v=TUn-jQ8-Q-Y
2011 - к/м “Offline”
(10 наград на российских кинофестивалях)
www.youtube.com/watch?v=QaVhUvMK5Cc
Примеры рекламных проектов
Вирусный ролик для "HubertBurdaMedia"
www.youtube.com/watch?v=zcm_PnDhir42
Рекламный ролик для РГУ нефти и газа
www.youtube.com/watch?v=uEmi_oNfXG8
На всех серьезных проектах занимаюсь разработкой концепции с нуля, участвую в написании литературного сценария, создаю режиссёрский сценарий, фотораскадровку, провожу подготовку к съемкам, режиссирую, монтирую, полностью контролирую постпродакшн и финальный рендер проекта.