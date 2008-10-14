hummel_dfm

Пишу тексты и отзывы нп заданные темы, если имею о них представление.

Так же могу предложить редактирование и корректуру Ваших текстов.

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Образование:

Курсы лекций ГОУ СПбГДТЮ по дисциплинам:

-Журналистика

-Стилистика и речевое мастерство

-Шедевры мировой литературы

-Связи с общественностью

Среднее специальное образование по направлению "Юриспруденция"

Сейчас учусь по специальности "Социо-культурный сервис и туризм"

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Имею публикации в печатной продукции

Принимал участие в городских и межрегиональных олимпиадах и форумах по литературе, занимал призовые места.