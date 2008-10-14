hummel_dfm

Александр Гагаринов hummel_dfmhummel_dfm
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Пишу тексты и отзывы нп заданные темы, если имею о них представление.
Так же могу предложить редактирование и корректуру Ваших текстов.
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Образование:
Курсы лекций ГОУ СПбГДТЮ по дисциплинам:
-Журналистика
-Стилистика и речевое мастерство
-Шедевры мировой литературы
-Связи с общественностью
Среднее специальное образование по направлению "Юриспруденция"
Сейчас учусь по специальности "Социо-культурный сервис и туризм"
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Имею публикации в печатной продукции
Принимал участие в городских и межрегиональных олимпиадах и форумах по литературе, занимал призовые места.
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