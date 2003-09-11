Front-end developer HTML/CSS coder
Адаптивная/кросбраузерная вёрстка
Большой опыт с svg анимациями
Подключение нестандартных шрифтов
Вёрстка любой сложности
Опыт работы с предпроцессорами такими как SCSS/SASS/LESS
Опыт работы с фреймворком Bootstrap 4/5
Опыт работы с фреймворком Vue JS
Опыт интеграции сторонних библиотек в проект (Swiper.js Slick.js)
Портфолио
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Веб-программирование
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$3/час
от $30от 3 дней
#1401
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
#1856