hunter1417

Костянтин hunter1417

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Front-end developer HTML/CSS coder

Адаптивная/кросбраузерная вёрстка
Большой опыт с svg анимациями
Подключение нестандартных шрифтов
Вёрстка любой сложности

Опыт работы с предпроцессорами такими как SCSS/SASS/LESS

Опыт работы с фреймворком Bootstrap 4/5

Опыт работы с фреймворком Vue JS

Опыт интеграции сторонних библиотек в проект (Swiper.js Slick.js)

Портфолио

Веб-программирование
нет отзывов
$3/час
от $30от 3 дней
#1401
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
#1856