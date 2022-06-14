hunter2196

Переводы (ENG), дизайн

Здравствуйте, работаю в сфере фриланса около 3-х лет. Практикую английский уже более 9 лет, в работе использую старую и новую школу, отслеживаю все нововведения и изменения в языке, поэтому моя работа всегда будет актуальна. Занимаюсь дизайном: визитки, каталоги, прайсы, инстаграмм страницы. Могу вести инстаграм: актуальные новости, сториз, привлечение новых клиентов, оформление страницы, фотошоп, ведение переписок с клиентами(если вы что-то продаете).