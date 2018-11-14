hupaloo

Никита hupaloo

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание landing page и копий любых сайтов.

Здравствуйте, я предлагаю Вам услуги создания landing page и копий любых сайтов.

Почему мы:

- быстро;

- надежно;

- качественно;

- цены от 1000р до 2000р. 

В стоимость входит: 

1)Разработка лендинга 

2)Прописывание keywords,description иостального. 

3)Подключение и настройка Яндекс.Метрики иGoogle Analytics. 

4)Настройка всех форм обратной связи 

Все лендинги пишутся на HTML5 с использованиемвсех СЕО-тегов. 

Примеры выполненных заказов: 

easygili.com 

http://insta-drive.ru/ 

http://alexandr-sylvester.com/ 

artgo.bz (в разработке) 

http://rubikdesign.ru/ 

http://gandini.ru/ 

http://www.ferrirus.ru/

 