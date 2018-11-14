Создание landing page и копий любых сайтов.
Здравствуйте, я предлагаю Вам услуги создания landing page и копий любых сайтов.
Почему мы:
- быстро;
- надежно;
- качественно;
- цены от 1000р до 2000р.
В стоимость входит:
1)Разработка лендинга
2)Прописывание keywords,description иостального.
3)Подключение и настройка Яндекс.Метрики иGoogle Analytics.
4)Настройка всех форм обратной связи
Все лендинги пишутся на HTML5 с использованиемвсех СЕО-тегов.
Примеры выполненных заказов:
http://alexandr-sylvester.com/
artgo.bz (в разработке)