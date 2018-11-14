Создание landing page и копий любых сайтов.

Здравствуйте, я предлагаю Вам услуги создания landing page и копий любых сайтов.

Почему мы:

- быстро;

- надежно;

- качественно;

- цены от 1000р до 2000р.

В стоимость входит:

1)Разработка лендинга

2)Прописывание keywords,description иостального.

3)Подключение и настройка Яндекс.Метрики иGoogle Analytics.

4)Настройка всех форм обратной связи

Все лендинги пишутся на HTML5 с использованиемвсех СЕО-тегов.

Примеры выполненных заказов:

easygili.com

http://insta-drive.ru/

http://alexandr-sylvester.com/

artgo.bz (в разработке)

http://rubikdesign.ru/

http://gandini.ru/

http://www.ferrirus.ru/