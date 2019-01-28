husakkateryna

Катерина Гусак husakkateryna

 
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать видео

    $8

    Разработка видео 20-30 секунд.  Мотивирующая фраза + подбор видео + текст + озвучка.  Назовите стоимость. Подобных видео нужно 3 в день.  Спасибо. + Опыт в разработке видео – приветствуется. Бюджет видео - 200 рублей. В лс вышлю примеры.

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка креативов

    нужно 30-40 креативов на 4 разные тематики: - Телеграм канал с музыкой - Новостной телегам канал - Телеграм канал с вакансиями - казино (https://frankclubcasino.com/en (если Вы с Украины заходите на сайт с впн) Примеры: https://drive.google.com/drive/folders/12Jfhjy6qe2d6A3fDBxTuyMl3vfU69ed0?usp=sharing Под каждое направление по 10 крео. Размер 1080 ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать сценарии под телефонные розыгрыши

    Нужно написать 7 текстов на ниже описанные темы, под звонки - розыгрыши.  Длительность в среднем в одну минуту, с расставлением интонаций и правильных ударений, акцент на шутки, расставить паузы и время на них. Описать каким голосом ...

    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать скриншоты

    $20

    Есть 5 лет выпусков журнала  на интернет ресурсе. 1 год = 12 выпусков.  Задача: - Сделать скриншоты каждого выпуска журнала (в одном выпуске в среднем 150 страниц). Загрузить - сбросить архивом.  Пишите свои контакты(желательно телеграм), сроки. ...

    Наполнение сайтов44 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Совместить скрины в отдельные ПДФ-файлы

    Есть 650-700 выпусков журналов на интернет ресурсе.  Задача:  - Сделать скриншоты каждого выпуска журнала (в одном выпуске в среднем 100 страниц).  - Каждый выпуск собрать в отдельный пдф файл.  - Каждому пдф файлу дать название, которое соответствует выпуску, пример ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание чат-бота под сообщество ВК

    Нужно создать чат бота под страницу сообщества ВК.  Тех.описание:  1. Создается пост с приглашением и публикуется на странице ВК.  2. Пользователь жмет на кнопку и попадает в чат сообщества.  3. Бот шлет приветственное сообщение пользователю.  4. Вторым сообщением объясняется команда ...

    Чат-бот
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад