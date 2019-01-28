husakkateryna

Разработка видео 20-30 секунд. Мотивирующая фраза + подбор видео + текст + озвучка. Назовите стоимость. Подобных видео нужно 3 в день. Спасибо. + Опыт в разработке видео – приветствуется. Бюджет видео - 200 рублей. В лс вышлю примеры.
- $8Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт4 года назад
нужно 30-40 креативов на 4 разные тематики: - Телеграм канал с музыкой - Новостной телегам канал - Телеграм канал с вакансиями - казино (https://frankclubcasino.com/en (если Вы с Украины заходите на сайт с впн) Примеры: https://drive.google.com/drive/folders/12Jfhjy6qe2d6A3fDBxTuyMl3vfU69ed0?usp=sharing Под каждое направление по 10 крео. Размер 1080 ...Баннеры9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать 7 текстов на ниже описанные темы, под звонки - розыгрыши. Длительность в среднем в одну минуту, с расставлением интонаций и правильных ударений, акцент на шутки, расставить паузы и время на них. Описать каким голосом ...Сценарии6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Есть 5 лет выпусков журнала на интернет ресурсе. 1 год = 12 выпусков. Задача: - Сделать скриншоты каждого выпуска журнала (в одном выпуске в среднем 150 страниц). Загрузить - сбросить архивом. Пишите свои контакты(желательно телеграм), сроки. ...Наполнение сайтов44 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть 650-700 выпусков журналов на интернет ресурсе. Задача: - Сделать скриншоты каждого выпуска журнала (в одном выпуске в среднем 100 страниц). - Каждый выпуск собрать в отдельный пдф файл. - Каждому пдф файлу дать название, которое соответствует выпуску, пример ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать чат бота под страницу сообщества ВК. Тех.описание: 1. Создается пост с приглашением и публикуется на странице ВК. 2. Пользователь жмет на кнопку и попадает в чат сообщества. 3. Бот шлет приветственное сообщение пользователю. 4. Вторым сообщением объясняется команда ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад