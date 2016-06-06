hustlafilm

Видеомонтаж и цветокоррекция

Студентка 3-го курса университета “Туран”, факультета “АкадемияКино и Телевидения”, специальность “Режиссура игрового кино”. Проходила 3-х месячные курсы филммейкинга у американскогорежиссера/сценариста Sarah Louise Wilson. Имею 3-х летний опыт монтажа короткометражных фильмов,бэкстейджей, коротких интернет-роликов. Есть опыт написания сценариев, раскадровок, а так жережиссирования актеров. Так же умею работать с камерой и светом,есть опыт съемок короткометражных фильмов и рекламных роликов. Креативная, ответственная, хорошо лажу с коллективом.Обладаю высокой работоспособностью. Во время сдаю проекты.Творческий подход к работе, а так же ориентация на пожеланияклиента. Высокая стрессоустойчивость.

Свободно владею английским языком ( уровень Advanced)Свободно владею русским языком ( грамотная речь)

Работала: Октябрь 2015 - Ноябрь 2015 : Wday.kz Должность: Видеомонтажер.Обязанности:

Монтаж свадебных роликов:1)Свадебный трейлер 2) Свадебный клип

3) Свадебный репортаж

4)Слайдшоу фотографий ( с помощью Adobe After Effects)5) Архивная съемка ( до 8 часов банкета)

6) SDE ( Same Day Edit)

Июнь 2014 - Апрель 2015 - Imedia.kz Должность: Видеомонтажер/ОператорОбязанности:

1) Съемка/монтаж рекламных роликов для интернета

2) Съемка/монтаж концертов

3) Съемка/монтаж интернет магазинов, танцевальных студий

Ключевые навыки: -Видеомонтаж на программах: Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro,Adobe After Effects.

-Сводка звука.

-Много ракурсный монтаж. -Цветокоррекция на программах: Magic Bullet Looks, Da VinciResolve.

-Работа на MacOs (опытный пользователь), так же могу работать наWindows. Мои работы можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/channel/UCZlmRU8VZCacIg5CR0wFv9w