hustlafilm

Студентка 3-го курса университета “Туран”, факультета “АкадемияКино и Телевидения”, специальность “Режиссура игрового кино”. Проходила 3-х месячные курсы филммейкинга у американскогорежиссера/сценариста Sarah Louise Wilson. Имею 3-х летний опыт монтажа короткометражных фильмов,бэкстейджей, коротких интернет-роликов. Есть опыт написания сценариев, раскадровок, а так жережиссирования актеров. Так же умею работать с камерой и светом,есть опыт съемок короткометражных фильмов и рекламных роликов. Креативная, ответственная, хорошо лажу с коллективом.Обладаю высокой работоспособностью. Во время сдаю проекты.Творческий подход к работе, а так же ориентация на пожеланияклиента. Высокая стрессоустойчивость.
Свободно владею английским языком ( уровень Advanced)Свободно владею русским языком ( грамотная речь)
Работала: Октябрь 2015 - Ноябрь 2015 : Wday.kz Должность: Видеомонтажер.Обязанности:
Монтаж свадебных роликов:1)Свадебный трейлер 2) Свадебный клип
3) Свадебный репортаж
4)Слайдшоу фотографий ( с помощью Adobe After Effects)5) Архивная съемка ( до 8 часов банкета)
6) SDE ( Same Day Edit)
Июнь 2014 - Апрель 2015 - Imedia.kz Должность: Видеомонтажер/ОператорОбязанности:
- 1) Съемка/монтаж рекламных роликов для интернета
- 2) Съемка/монтаж концертов
- 3) Съемка/монтаж интернет магазинов, танцевальных студий
-Сводка звука.
-Много ракурсный монтаж. -Цветокоррекция на программах: Magic Bullet Looks, Da VinciResolve.
-Работа на MacOs (опытный пользователь), так же могу работать наWindows. Мои работы можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/channel/UCZlmRU8VZCacIg5CR0wFv9w