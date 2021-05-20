Сайты-визитки, лендинги, интернет-магазины и приложения. Работаю на PHP, HTML, CSS, JS, Android. CMS WIX, Open Cart, WordPress.

Обо мне:

Всегда стремлюсь обеспечить качество и учитываю пожелания заказчика.

Внимательна к деталям, гарантирую высокий технический и эстетический уровень работы.

Не боюсь нестандартных задач и с энтузиазмом берусь за новые проекты.

Придерживаюсь правила: "В программировании нет ничего невозможного".

Навыки:

Front End:

- HTML, CSS, JavaScript, jQuery

Back End:

- PHP, SQL, MySQL

Design:

- Illustrator, PhotoShop

Other Platforms:

- WordPress, Open Cart,WIX