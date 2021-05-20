Сайты-визитки, лендинги, интернет-магазины и приложения. Работаю на PHP, HTML, CSS, JS, Android. CMS WIX, Open Cart, WordPress.
Обо мне:
Всегда стремлюсь обеспечить качество и учитываю пожелания заказчика.
Внимательна к деталям, гарантирую высокий технический и эстетический уровень работы.
Не боюсь нестандартных задач и с энтузиазмом берусь за новые проекты.
Придерживаюсь правила: "В программировании нет ничего невозможного".
Навыки:
Front End:
- - HTML, CSS, JavaScript, jQuery
- - PHP, SQL, MySQL
- - Illustrator, PhotoShop
- - WordPress, Open Cart,WIX
Портфолио
- Сайт-визитка WordPress80 просмотров
- Сайт-визитка75 просмотров
- Интернет-магазин43 просмотра
- Сайт ресторана "Artist"71 просмотр