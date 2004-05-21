Качество и результат

Хочу поприветствовать Вас на своем аккаунте!

С радостью помогу в любом деле.

Владею иностранными языками, такими как английский, польский, немецкий, украинский, испанский.

Признаюсь честно, большого опыта в работе с текстами у меня нет, но учусь я быстро и у меня есть желание практиковаться, поэтому я к вашим услугам.

Я творческий, внимательный и терпеливый человек, всегда пытаюсь усовершенствовать себя и не сижу без дела, мне нравиться работать и если нужно могу быть коммуникабельной!

Работаю максимально быстро, буду рада сотрудничеству!