hwakk

Елизавета Халамейда hwakk

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качество и результат

Хочу поприветствовать Вас на своем аккаунте!

С радостью помогу в любом деле. 

Владею иностранными языками, такими как английский, польский, немецкий, украинский, испанский. 

Признаюсь честно, большого опыта в работе с текстами у меня нет, но учусь я быстро и у меня есть желание практиковаться, поэтому я к вашим услугам. 

Я творческий, внимательный и терпеливый человек, всегда пытаюсь усовершенствовать себя и не сижу без дела, мне нравиться работать и если нужно могу быть коммуникабельной!  

Работаю максимально быстро, буду рада сотрудничеству! 