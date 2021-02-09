Консалтинговая компания по цифровой трансформации и разработка программного обеспечения

SDD Technology - это консалтинговая компания по цифровой трансформации и разработка программного обеспечения, которая обеспечивает полный цикл разработки программного обеспечения с большим опытом разработки пользовательских веб-приложений и мобильных приложений.

Компания SDD Technology ведет процесс от концепции продукта до поставки и масштабирования на рынке и обеспечивает постоянную поддержку на всех этапах.

SDD Technology предлагает подходящие решения для различных типов компаний, будь то стартап, малый и средний бизнес или крупный бизнес. Каждый клиент мог найти подходящее решение в зависимости от своих потребностей, бюджета и масштаба.

Основные услуги компании включают ИТ-консалтинг, разработку продуктов, разработку и интеграцию программного обеспечения на заказ, предоставление специальной команды или аутсорсинг ИТ-отдела.

Подход к работе в SDD Technology основан на личном общении с клиентом. Это дает возможность погрузиться в бизнес клиента и работать на высшем уровне при создании цифровых продуктов.