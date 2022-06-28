hydrargius

Александр hydrargius

 
27 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-разработчик

﻿Занимаюсь профессиональной вёрсткой сайтов.

Стек работ:

- адаптивная вёрстка;

- кроссбраузерная вёрстка (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, Edge);

- pixel-perfect вёрстка;

- доступная вёрстка;

- фиксированная вёрстка;

- вёрстка HTML-рассылок;

- адаптация / внедрение плагинов.

Стек технологий:

  • HTML5;
  • CSS3;
  • JS;
  • jQuery;
  • Bootstrap 4,5;
  • Flexbox;
  • Git;
  • БЭМ;
  • SVG-анимации;
  • Cпрайты;
  • Комментарии;
  • Photoshop, Figma, Adobe XD, Avocode, Zeplin.
Мои преимущества:

  • Пишу аккуратный, логичный, продуманный код;
  • Готов приступить сегодня;
  • Не нарушаю сроков;
  • Всегда довожу свою работу до конца;
  • Тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20 минут. Если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком;
  • Работаю до последней правки;
  • Сопровождаю проект даже после его завершения.
Довольный клиент - моя цель.

Постоянно на связи, предоставляю промежуточные результаты по требованию заказчика.

Готов к долгосрочному сотрудничеству.

HTMLBootstrapFigmajQueryPhotoshop