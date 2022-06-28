hydrargius

Веб-разработчик
Занимаюсь профессиональной вёрсткой сайтов.
Стек работ:
- адаптивная вёрстка;
- кроссбраузерная вёрстка (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, Edge);
- pixel-perfect вёрстка;
- доступная вёрстка;
- фиксированная вёрстка;
- вёрстка HTML-рассылок;
- адаптация / внедрение плагинов.
Стек технологий:
- HTML5;
- CSS3;
- JS;
- jQuery;
- Bootstrap 4,5;
- Flexbox;
- Git;
- БЭМ;
- SVG-анимации;
- Cпрайты;
- Комментарии;
- Photoshop, Figma, Adobe XD, Avocode, Zeplin.
- Пишу аккуратный, логичный, продуманный код;
- Готов приступить сегодня;
- Не нарушаю сроков;
- Всегда довожу свою работу до конца;
- Тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20 минут. Если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком;
- Работаю до последней правки;
- Сопровождаю проект даже после его завершения.
Постоянно на связи, предоставляю промежуточные результаты по требованию заказчика.
Готов к долгосрочному сотрудничеству.
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