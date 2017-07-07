hydropericardium

Владимир Плеханов hydropericardium

 
35 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсер постов для Вконтакте

    Всем добрый день. Необходимо написать парсер для Вконтакте.  1. Парсить необходимо посты определенного человека\группы по заданным ключам. 2. Все поты сохраняются в БД.  3. Далее в админке я просматриваю спарсенные посты, и выбираю какие и во сколько постить в ...

    LaravelBootstrapYii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собрать семантическое ядро

    Необходимо собрать СЯ для сайта торгующего огнеупорным кирпичом.  Вообще сайт планируется делать на 3х языках и продвигаться будет под 3 страны.   Хотелось бы услышать вашу рекомендацию, цену и срок. В плане нужно ли собирать 3 разных СЯ ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходим опытный битриксоид.

    Добрый день.  Необходим опытный разработчик для работы. Сейчас задача - прикрутить новый шаблон на движок. С возможными правками после тестирования верстки с реальными данными. От Вас - быть на связи, выполнение задачи в оговоренный срок. Все вопросы в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правка плагина для вукоммерс

    Плагин фильтрация товаров по атрибутам, цене, категориям. Стоит своя тема на вордпрессе + вукоммерс. Есть плагин который полностью устраивает, но проблема – он не работает с установленной темой (Тестировал на стандартной теме- плагин работает). В консоли ...

    PHPWordPress
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад