hydropericardium

Добрый день. Необходим опытный разработчик для работы. Сейчас задача - прикрутить новый шаблон на движок. С возможными правками после тестирования верстки с реальными данными. От Вас - быть на связи, выполнение задачи в оговоренный срок. Все вопросы в ...