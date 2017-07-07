hydropericardium

Всем добрый день. Необходимо написать парсер для Вконтакте. 1. Парсить необходимо посты определенного человека\группы по заданным ключам. 2. Все поты сохраняются в БД. 3. Далее в админке я просматриваю спарсенные посты, и выбираю какие и во сколько постить в ...
Владимир Плеханов hydropericardiumhydropericardium
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать 2 кампании на Беларусь и на Молдову, тема огнеупорный кирпич. От вас ценасроки и при возможности ориентировочный бюджет.Контекстная реклама42 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо собрать СЯ для сайта торгующего огнеупорным кирпичом. Вообще сайт планируется делать на 3х языках и продвигаться будет под 3 страны. Хотелось бы услышать вашу рекомендацию, цену и срок. В плане нужно ли собирать 3 разных СЯ ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходим опытный разработчик для работы. Сейчас задача - прикрутить новый шаблон на движок. С возможными правками после тестирования верстки с реальными данными. От Вас - быть на связи, выполнение задачи в оговоренный срок. Все вопросы в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Плагин фильтрация товаров по атрибутам, цене, категориям. Стоит своя тема на вордпрессе + вукоммерс. Есть плагин который полностью устраивает, но проблема – он не работает с установленной темой (Тестировал на стандартной теме- плагин работает). В консоли ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад