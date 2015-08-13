Более трех лет занимаюсь разработкой и программированием динамичных флеш-приложений.

Мои работы отличаются максимальной гибкостью, то есть, после того как проект продан, при желании, заказчик может сам настраивать приложение под себя, не прибегая при этом к помощи программиста.

Также имею опыт работы в студии анимации.

Если не могу справиться с работой – не берусь. С заказчиком стремлюсь к прозрачным отношениям.

Flash (Action Script 3.0) - 5 лет, последняя работа в 2015 году.

Flash (Animation) - 4 года, последняя работа в 2010 году.