Более трех лет занимаюсь разработкой и программированием динамичных флеш-приложений.
Мои работы отличаются максимальной гибкостью, то есть, после того как проект продан, при желании, заказчик может сам настраивать приложение под себя, не прибегая при этом к помощи программиста.
Также имею опыт работы в студии анимации.
Если не могу справиться с работой – не берусь. С заказчиком стремлюсь к прозрачным отношениям.
Flash (Action Script 3.0) - 5 лет, последняя работа в 2015 году.
Flash (Animation) - 4 года, последняя работа в 2010 году.
Портфолио
- Plus. 240x350104 просмотра
- Lakes. 300x145114 просмотров
- Royal. 240x180185 просмотров
- IShop186 просмотров
- IShop. 240x400157 просмотров
- AllBiz172 просмотра
- DIDUE169 просмотров
- NuTone167 просмотров
- Counter Strike182 просмотра