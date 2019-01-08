hyipium

Вайт hyipium

 
32 годаСША/Сан-Франциско
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
http://hyipium.com

Представитель студии. HR.

  • Laravel разработчик, на удаленную работу / Full-time.

    Необходимые навыки— PHP 7.1+ — Laravel — уверенное знание фреймворка. — MySQL/MariaDB — Memcached — Redis — Основы front-end. HTML, CSS, jQuery.. — Работа в команде на удаленке / ответственность / понимание чужого исходного кода. — Intermediate english Будет плюсом: — PostgresSQL — Highload experience — Telegram bots API. — Опыт работы с инвестиционными фондами, и/или Телеграм ботами Предлагаем: Удаленную работу. Оплата сдельная за каждую выполненную ...

    PHPLaravelMySQLHTMLCSSjQueryRedisТелеграм бот
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Laravel разработчик, на удаленную работу / Full-time.

    $1500

    Необходимые навыки— PHP 7.1+ — Laravel — уверенное знание фреймворка. — MySQL/MariaDB — Memcached — Redis — Основы front-end. HTML, CSS, jQuery.. — Работа в команде на удаленке / ответственность / понимание чужого исходного кода. — Intermediate english Будет плюсом: — PostgresSQL — Highload experience — Telegram bots API. — Опыт работы с инвестиционными фондами, и/или Телеграм ботами Предлагаем: Удаленную работу. Оплата сдельная за каждую выполненную ...

    PHPLaravelMySQLHTMLCSSjQueryRedisТелеграм бот
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад