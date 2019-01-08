Необходимые навыки— PHP 7.1+ — Laravel — уверенное знание фреймворка. — MySQL/MariaDB — Memcached — Redis — Основы front-end. HTML, CSS, jQuery.. — Работа в команде на удаленке / ответственность / понимание чужого исходного кода. — Intermediate english Будет плюсом: — PostgresSQL — Highload experience — Telegram bots API. — Опыт работы с инвестиционными фондами, и/или Телеграм ботами Предлагаем: Удаленную работу. Оплата сдельная за каждую выполненную ...