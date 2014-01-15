Михаил Татаринцев i-MiFi-MiF
36 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $150
от 7 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $850
от 60 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $700
от 30 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 7 дней
нет рейтинга