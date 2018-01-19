Веб-разработка, транскрибация, наполнение сайтов

Здравствуйте!

Я профессионально занимаюсь веб-разработкой с 2016 года.

Что я предлагаю:

Верстка макетов

Установка готовой верстки на Wordpress, Битрикс (а также другие CMS - готов обсудить условия)

Исправление ошибок в верстке, настройках движка

Консультации по работе уже существующего сайта

Установка счетчиков, создание sitemap.xml, микроразметки

Наполнение сайта вашим контентом

Разработка сайта под ключ (в составе команды)

Ответственно подхожу к работе, готов ответить на вопросы по ходу выполнения и объяснить выполняемые действия.