i-am-igor

Игорь Масленников i-am-igor

 
30 летРоссия/Одинцово
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб-разработка, транскрибация, наполнение сайтов

Здравствуйте!

Я профессионально занимаюсь веб-разработкой с 2016 года.

Что я предлагаю:

  • Верстка макетов
  • Установка готовой верстки на Wordpress, Битрикс (а также другие CMS - готов обсудить условия)
  • Исправление ошибок в верстке, настройках движка
  • Консультации по работе уже существующего сайта
  • Установка счетчиков, создание sitemap.xml, микроразметки
  • Наполнение сайта вашим контентом
  • Разработка сайта под ключ (в составе команды)
Ответственно подхожу к работе, готов ответить на вопросы по ходу выполнения и объяснить выполняемые действия.
WordPressБитриксВерстка макетаВерстка под WordPress
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $20от 4 часов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$4/час
от $16от 4 часов
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$4/час
от $20от 5 часов
нет рейтинга