Веб-разработка, транскрибация, наполнение сайтов
Здравствуйте!
Я профессионально занимаюсь веб-разработкой с 2016 года.
Что я предлагаю:
- Верстка макетов
- Установка готовой верстки на Wordpress, Битрикс (а также другие CMS - готов обсудить условия)
- Исправление ошибок в верстке, настройках движка
- Консультации по работе уже существующего сайта
- Установка счетчиков, создание sitemap.xml, микроразметки
- Наполнение сайта вашим контентом
- Разработка сайта под ключ (в составе команды)
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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$5/час
от $20от 4 часов
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Сайты «под ключ»
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$10/час
от $200от 3 дней
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Системы управления (CMS)
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$4/час
от $16от 4 часов
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Транскрибация
нет отзывов
$4/час
от $20от 5 часов
нет рейтинга