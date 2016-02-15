i-nura

Айнура Алькенева i-nura

 
32 годаКазахстан/Астана
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
3D - визуализация, презентация дизайн-проектов

Выполнение качественных 3D-визуализаций в срок, при помощи программ 3d max + vray + photoshop

3ds MaxPhotoshop
Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
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