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Айнура Алькенева
i-nura
i-nura
32 года
Казахстан
/
Астана
8 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
3D - визуализация, презентация дизайн-проектов
Выполнение качественных 3D-визуализаций в срок, при помощи программ 3d max + vray + photoshop
3ds Max
Photoshop
Портфолио
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Спальная комната
144 просмотра
Гостиная
153 просмотра
Гостиная
140 просмотров
Жилой дом
142 просмотра
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $10
от 2 дней
#249
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