i-redactor

Зелинский i-redactor

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать статью: Как выбрать сервисный центр по ремонту холодильников

    Необходимо написать качественную информационно-рекомендательную статью о том, как выбрать сервисный центр по ремонту холодильников. Текст статьи должен быть подан профессионально, содержательно, без неуместных отступлений, рассуждений и лирики. Автор статьи должен хорошо разбираться в тематике, либо ...

    Продающие тексты9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен уникальный контент.

    Нужен уникальный контент оптом. Темы различные. Оплата через вебмани. Фрилансерам без опыта и стажа работы - оплата только после получения мной контента. Фрилансерам с отзывами и стажем - предоплата - 50 %. Аккуратным и ответственным ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать шаблоны для Drupal

    Есть готовый дизайн для сайта (psd файлы), нужно сверстать шаблоны для Drupal, настроить сам Drupal и блоги в Drupal. Сверстанный сайт должен одинаково отображаться в основных браузерах (IE 6-8, Firefox 3+, Safari). Цена договорная. Т.е. есть ...

    Drupal
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тематика – кулинария

    Надо писать на форумах, блогах, дневниках, социальных закладках, досках объявлений – определенной тематики с ссылкой на ресурс. Тематика – кулинария. Посты должны быть осмысленные, не меньше 100 символов, кол-во 250 шт в месяц. Оплата ежемесячно 1700 ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад