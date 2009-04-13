i-redactor

Необходимо написать качественную информационно-рекомендательную статью о том, как выбрать сервисный центр по ремонту холодильников. Текст статьи должен быть подан профессионально, содержательно, без неуместных отступлений, рассуждений и лирики. Автор статьи должен хорошо разбираться в тематике, либо ...
- Продающие тексты9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен уникальный контент оптом. Темы различные. Оплата через вебмани. Фрилансерам без опыта и стажа работы - оплата только после получения мной контента. Фрилансерам с отзывами и стажем - предоплата - 50 %. Аккуратным и ответственным ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть готовый дизайн для сайта (psd файлы), нужно сверстать шаблоны для Drupal, настроить сам Drupal и блоги в Drupal. Сверстанный сайт должен одинаково отображаться в основных браузерах (IE 6-8, Firefox 3+, Safari). Цена договорная. Т.е. есть ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт15 лет назад
Надо писать на форумах, блогах, дневниках, социальных закладках, досках объявлений – определенной тематики с ссылкой на ресурс. Тематика – кулинария. Посты должны быть осмысленные, не меньше 100 символов, кол-во 250 шт в месяц. Оплата ежемесячно 1700 ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо ведение нескольких блогов. Добавление контента 1 раз в 3 дня. Т.е. не более 5 минут на каждый блог.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется поднятие, раскрутка и администрирование нескольких клубов. ( например как клубы vkontakte.ru )Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад