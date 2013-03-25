Для жителей г. Москва. Необходим переводчик англ. яз. для работы на стенде пром. выставки, на 1 день / 6 часов, 27 марта (в среду). Ставка хорошая. Необходим ответ сегодня! Предоставляем глоссарий и консультацию по тематике.