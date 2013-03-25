Необходим переводчик итальянского языка на 2 дня для работы на стенде промышленной выставки в г. Москва (середина марта 2014). Все подробности, включая инструктаж по тематике, лексике и прочим орг. вопросам, -- в дальнейшей переписке.
Мы предлагаем разработку индивидуальных пакетов документации для промышленных компаний, работающих с иностранными партнерами.
- $350Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Задача: создать дизайн 3 посадочных страниц для Яндекс-Директа с использованием элементов стиля www.i-version.ru, текст предоставляется.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $60
Необходим перевод 11,5 стр. технической документации строительных материалов (грунтовки, шпаклевки). Документы -- 3 паспорта безопасности (тексты практически одинаковые), 3 общих описания материалов. Необходим срочный ответ.Переводы6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо перевести с арабского 2 справки для гражданина Египта. Текста мало.Переводы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Создать уникальный QR-код для визитки (под УФ-лак) на основе готовых элементов фирстиля. Далее, могу рассмотреть еще и разработку макета визитки, точнее, обновление этого макета.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Для жителей г. Москва. Необходим переводчик англ. яз. для работы на стенде пром. выставки, на 1 день / 6 часов, 27 марта (в среду). Ставка хорошая. Необходим ответ сегодня! Предоставляем глоссарий и консультацию по тематике.Переводынет заявокЗакрыт12 лет назад