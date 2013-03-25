i-version

Григорий i-version

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
агентство текстовых решений

Мы предлагаем разработку индивидуальных пакетов документации для промышленных компаний, работающих с иностранными партнерами.

  • Услуги итальянского переводчика на выставке

    $350

    Необходим переводчик итальянского языка на 2 дня для работы на стенде промышленной выставки в г. Москва (середина марта 2014). Все подробности, включая инструктаж по тематике, лексике и прочим орг. вопросам, -- в дальнейшей переписке.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Технический перевод с французского на русский

    $60

    Необходим перевод 11,5 стр. технической документации строительных материалов (грунтовки, шпаклевки). Документы -- 3 паспорта безопасности (тексты практически одинаковые), 3 общих описания материалов. Необходим срочный ответ.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнерский QR-код

    Создать уникальный QR-код для визитки (под УФ-лак) на основе готовых элементов фирстиля. Далее, могу рассмотреть еще и разработку макета визитки, точнее, обновление этого макета.

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Устный перевод на выставке

    $250

    Для жителей г. Москва. Необходим переводчик англ. яз. для работы на стенде пром. выставки, на 1 день / 6 часов, 27 марта (в среду). Ставка хорошая. Необходим ответ сегодня! Предоставляем глоссарий и консультацию по тематике.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад