i-vladimirov

Илья Владимиров i-vladimirovi-vladimirov
32 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Комплексный подход к продвижению и рекламе. Доработка сайта, настройка рекламы в Google, Яндекс, seo-аудит работа на результат!
Всем привет!
Я строю со своими клиентами честные и открытые партнерские отношения в работе. Чаще всего это помогает понять всю специфику работы и способствует достижению высоких результатов.
Я помогаю строить бизнес, а не просто создавать лэндинги или настраиваю рекламы. На всех этапах работы я практикую индивидуальный подход и вникаю в Ваш бизнес вместе с Вами для достижения положительных результатов.
Мне интересно работать с людьми, которые хотят планомерно развивать свой и бизнес и готовы работать, а я в свою очередь отвечу добросовестной работой.
Всех Вас я призываю к сотрудничеству и совместной работе.
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