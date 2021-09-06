i-vladimirov

Комплексный подход к продвижению и рекламе. Доработка сайта, настройка рекламы в Google, Яндекс, seo-аудит работа на результат!

Всем привет!

Я строю со своими клиентами честные и открытые партнерские отношения в работе. Чаще всего это помогает понять всю специфику работы и способствует достижению высоких результатов.

Я помогаю строить бизнес, а не просто создавать лэндинги или настраиваю рекламы. На всех этапах работы я практикую индивидуальный подход и вникаю в Ваш бизнес вместе с Вами для достижения положительных результатов.

Мне интересно работать с людьми, которые хотят планомерно развивать свой и бизнес и готовы работать, а я в свою очередь отвечу добросовестной работой.

Всех Вас я призываю к сотрудничеству и совместной работе.