i000devils

Дмитрий i000devils

 
41 годРоссия/Саратов
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
In God we trust, all others pay cash

Скромный, немного склонный к мизантропии, но безумно любящий свое занятие графический дизайнер.

Имею художественное средне-специальное образование, а так же опыт работы около 8 лет.

Люблю работать над логотипами, фирменным стилем, полиграфией. А так же и иллюстрации, 3d графика, интерьеры, экстерьеры, наружная реклама (в основном фасады здания, концепты оформления)

Ставлю эксперименты в графике, применяю в рекламе.

Портфолио
3D-графика
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $200
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
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