In God we trust, all others pay cash

Скромный, немного склонный к мизантропии, но безумно любящий свое занятие графический дизайнер.

Имею художественное средне-специальное образование, а так же опыт работы около 8 лет.

Люблю работать над логотипами, фирменным стилем, полиграфией. А так же и иллюстрации, 3d графика, интерьеры, экстерьеры, наружная реклама (в основном фасады здания, концепты оформления)

Ставлю эксперименты в графике, применяю в рекламе.