In God we trust, all others pay cash
Скромный, немного склонный к мизантропии, но безумно любящий свое занятие графический дизайнер.
Имею художественное средне-специальное образование, а так же опыт работы около 8 лет.
Люблю работать над логотипами, фирменным стилем, полиграфией. А так же и иллюстрации, 3d графика, интерьеры, экстерьеры, наружная реклама (в основном фасады здания, концепты оформления)
Ставлю эксперименты в графике, применяю в рекламе.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- 64 тв138 просмотров
- Олимпийский117 просмотров
- Колибри175 просмотров
- Mainstream155 просмотров
- Evilside145 просмотров
- Застреленные космонавты126 просмотров
- Ночной клуб Самолет154 просмотра
- Кармен180 просмотров
- Опера487 просмотров
- Форум135 просмотров
- Рандеву123 просмотра
- Кинотеатр Пионер166 просмотров
3D-графика
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от $300
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
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Наружная реклама
нет отзывов
от $200
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
нет рейтинга