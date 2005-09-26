Надёжный и ответственный копирайтер

В сфере фриланса меня можно назвать новичком, однако тексты и письменная работа–моё хобби уже многие годы. Копирайтинг для меня не просто работа, а возможность наконец реализовать свои навыки в любимой сфере. Мой опыт работы-это написание информационных статей, рецензий на литературные произведения, стихов, детских рассказов. Себя я могу охарактеризовать как находчивого, креативного, ответственного и коммуникабельного работника.