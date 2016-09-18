i105568

Иван i105568

 
48 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта (для вордпресс)

    Добрый день!  Ищу дизайнера для создания дизайна сайта (на wordpress).  Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс сайта, главной страницы и внутренней (-их).  Основная и ...

    WordPress
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайн для wordpress блога

    Добрый день!  Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.  Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,  главной страницы и внутренней. Основная и мобильная ...

    WordPress
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу копирайтера для написания статей в блог про Турцию.

    Здравствуйте, друзья! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог, посвященный Турции, на постоянной и долгосрочной основе.В рамках турецкой направленности блога, потребуется писать статьи по поводу турецких достопримечательностей, туризма, развлечений, ...

    Написание статей
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен дизайн для wordpress блога

    $150

    Добрый день!  Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.  Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,  главной страницы и внутренней.  Основная и мобильная ...

    WordPress
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад