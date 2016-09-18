Добрый день! Ищу дизайнера для создания дизайна сайта (на wordpress). Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс сайта, главной страницы и внутренней (-их). Основная и ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Основная и мобильная ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, друзья! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог, посвященный Турции, на постоянной и долгосрочной основе.В рамках турецкой направленности блога, потребуется писать статьи по поводу турецких достопримечательностей, туризма, развлечений, ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Добрый день! Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Основная и мобильная ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад